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Когда Путин закончит войну: Зеленский сказал, к чему Кремль готовит россиян
В Москве не боятся, поэтому агрессия РФ будет продолжаться.
Кремлевский глава Владимир Путин сосредоточен на продолжении войны. Так что российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что дипломатия не даст результата.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 14 апреля.
Он напомнил, что 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня. Однако именно 34 дня сохраняется откровенная российская агрессия
«Уже 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня. И уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня», — сказал Зеленский.
Президент также назвал причину подобных действий Москвы.
«Причина тому только одна: они в Москве не боятся. И если не будет достаточно сильного давления на Россию, они и дальше будут делать то, к чему они привыкли: в дальнейшем будут воевать», — заявил президент Украины.
Напомним, США отреагировали на удары РФ по Сумам и Кривому Рогу.
Атака россиян на мирные города унесла жизни сотен граждан.
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