Когда Путин закончит войну: Зеленский сказал, к чему Кремль готовит россиян

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Кремлевский глава Владимир Путин сосредоточен на продолжении войны. Так что российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что дипломатия не даст результата.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 14 апреля.

Он напомнил, что 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня. Однако именно 34 дня сохраняется откровенная российская агрессия

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«Уже 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня. И уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня», — сказал Зеленский.

Президент также назвал причину подобных действий Москвы.

«Причина тому только одна: они в Москве не боятся. И если не будет достаточно сильного давления на Россию, они и дальше будут делать то, к чему они привыкли: в дальнейшем будут воевать», — заявил президент Украины.

Напомним, США отреагировали на удары РФ по Сумам и Кривому Рогу.

Атака россиян на мирные города унесла жизни сотен граждан.

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