Когда РФ сможет подготовить контрнаступление в Курской области: Politico узнало о проблемах росармии

Российская армия не готова возвращать под свой контроль территорию Курской области в ближайшие месяцы из-за плохой организации в войсках и значительных проблем с логистикой.

Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне.

Издание отмечает, что на Западе были опасения, что создание наступательной группировки Сил обороны Украины в Курской области приведет к нехватке сил на других участках фронта. Но, по мнению американских военных аналитиков, Украине хватит сил, чтобы удерживать захваченные территории внутри России в течение как минимум нескольких месяцев, прежде чем россияне смогут организовать полноценное контрнаступление.

По словам одного из источников, украинцам пока удается пополнять личный состав на Курщине, в то время как у россиян из-за плохой координации и планирования "существуют серьезные логистические проблемы с передислокацией войск и их организацией" для перехода от обороны к наступательным действиям.

"Ничто не указывает на то, что они готовы предпринять серьезные действия по возвращению Курской области, и я не думаю, что они смогут сделать это в ближайшее время", — отметил собеседник издания.

Напомним, россияне производят лишь ограниченные контратаки на Курщине. По оценкам американских чиновников, Украина сможет удерживать захваченную российскую территорию в Курской области по крайней мере в течение нескольких месяцев, а, возможно, еще дольше.

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