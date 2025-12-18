Когда РФ сможет полностью захватить Донбасс: прогноз ISW

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Темпы наступления оккупационных войск свидетельствуют, что быстрый захват всей Донецкой области маловероятен, несмотря на заявления Кремля о якобы «неизбежном успехе». Российские войска пытаются сосредоточиться на захвате Покровска и Мирнограда, но продвигаются очень медленно.

Об этом в интервью «РБК-Украина» сказали исследователи по вопросам России Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед.

«Хотя с августа 2025 года темпы российского наступления выросли в среднем 9,3 км в сутки (с 15 августа по 20 ноября), они все еще остаются медленными. При сохранении этого темпа, устойчивости украинской обороны и стабильной западной поддержки Россия могла бы захватить оставшиеся 22% подконтрольной Украине территории Донецкой области до августа 2027 года», — отметили они.

По их мнению, реальные сроки, вероятно, будут длиннее, поскольку осенний темп 2025 года частично обусловлен сезонными погодными условиями.

«Доминирование дронов на поле боя также не позволяет России вести маневровую войну, необходимую для скорых оперативных прорывов. Российские войска еще не сталкивались с масштабными, плотно укрепленными городами типа Славянска и Краматорска и не демонстрировали способности быстро их окружать или захватывать с 2022 года», — добавили эксперты.

Напомним, Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ нарастила группировку войск в Украине до 710 тысяч солдат и начала стратегическую наступательную операцию.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что у России есть силы и ресурсы наступать на фронте.