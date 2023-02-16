Когда РФ соберет силы для нового наступления и какие шансы на "победу": прогноз западных военных

Российским военным нужно время до мая.

Россия только в мае сможет восстановить свои истощенные в Украине силы до состояния, когда они будут готовы начать новое масштабное наступление.

Об этом пишет CNN с ссылкой на свои источники среди военных США.

Несмотря на увеличение численности российских войск на временно оккупированных территориях Украины, а также рядом с ними, западные союзники не видят роста боевого могущества этих соединений.

Один из собеседников телеканала считает, что намерения России начать широкомасштабное наступление – это "скорее желание, чем реальные планы". Похожую оценку дают и представители Великобритании. Они считают маловероятным, что российские военные смогут повысить уровень взаимодействия, и поэтому РФ вряд ли добьется серьезных успехов.

"Маловероятно, что российские войска станут более организованными, а значит маловероятно, что они будут особенно успешными, хотя они, похоже, готовы отправить больше войск в мясорубку", — сказал высокопоставленный британский чиновник.

По оценкам американских военных, Минобороны России понадобится время до мая, чтобы восстановить свои войска до состояния, позволяющего начать наступление. Несмотря на это, российская армия может перейти в наступление и раньше из-за давления, оказываемого на военных.

Представитель украинских дипломатических кругов объяснил CNN, что в случае, если российское наступление начнется сейчас, их армии хватит сил, чтобы "взять один или два небольших города в Донбассе".

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что на востоке Украины сейчас наблюдается обострение боевых действий. Но это не та активизация россиян, которая была в начале 2022 года.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что новое наступление войск России уже продолжается и оно постепенно только нарастает. Его кульминация, скорее всего, будет в марте.

Что касается ожидаемого нового большого наступления РФ, то министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что у ВСУ достаточно боеприпасов, чтобы отразить это наступление врага.

Карта войны на 13 февраля: Наступление России уже началось

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