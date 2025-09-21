Когда Россия может начать реальные переговоры о прекращении войны – "Осман" ответил

ВСУ / © СБУ

Россия не будет вести реальные переговоры о завершении войны, пока украинская армия не остановит ее на фронте.

Об этом заявил украинский военный батальона "Айдар", сержант и.о. командира взвода Станислав Бунятов с позывным Осман в интервью ютуб-канала Informer.

"Россияне не хотят никаких переговоров. У них все хорошо выходит на фронте сейчас. Они поставили себе цель, рассчитали допустимые потери и ресурсы для войны. То есть у них все идет по плану. На какие переговоры речь может идти сейчас?", - подчеркнул Осман.

По его словам, Кремль использует тему переговоров исключительно для снижения санкционного давления, выдвигая заведомо неприемлемые условия.

"Россияне говорят: идем на переговоры, но продолжают наступление. И не будет никаких переговоров, пока мы их полностью не остановим. Это должно все понимать. Не будет такого, что Россия сама захочет договариваться", - подчеркнул военный.

Он также предупредил, что уступки России не остановят агрессию. Даже отказ от части территорий не гарантирует миру, поскольку Москва будет всегда требовать больше, прикрываясь "защитой русскоязычного населения".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы "остается открытым" до урегулирования войны против Украины путем переговоров.