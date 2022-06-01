Когда Россия может нанести удар по США: политолог назвал условие

В Кремле крайне отрицательно оценили новый пакет военной помощи США для Украины.

Если США решат поставлять Украине оружие, способное достигать целей на территории России, страна "вынуждена будет нанести удар по территории Штатов, чтобы не допустить поставки".

Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев, пишет пропагандистское СМИ РФ.

"Проблема в том, что Штаты собираются поставлять вооружение, которое может не просто достичь приграничных территорий России, вроде Брянской или Белгородской областей, но речь уже о более дальних регионах. Включая, между прочим, если не саму Москву, то точно Московскую область. Именно поэтому подобные поставки и могут вынудить Россию нанести упреждающие удары", — заявил он.

Он подчеркнул, что удары могут быть нанесены еще в процессе формирования поставок на территории США.

"У нас есть подводные лодки вблизи Штатов, ведется соответствующий мониторинг. Поэтому мы и предупреждаем, что по таким поставкам, действительно, может быть нанесен удар, когда они будут загружаться или поставляться морским путем. Ударить могут и по военным кораблям, и по самой территории, потому что это оружие представляет прямую опасность для России. Более того, думаю, такой позиции придерживается не только Рябков, но и высшее руководство России", — подчеркнул политолог.

Напомним, в администрации США подтвердили, что Америка предоставит Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы американского производства, известные как HIMARS.

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