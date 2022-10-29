Когда Россия может попытаться осуществить наступление со стороны Беларуси: Буданов ответил

В настоящее время угрозы для нового прорыва РФ из Беларуси отсутствуют.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предполагает, что в случае потери временно оккупированного Херсона Россия может совершить попытку прорыва со стороны Беларуси.

Об этом он рассказал в интервью The Drive.

"Ситуация может очень быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон. Эта боеспособная группировка в Херсоне после выхода из-под Херсона частично будет передислоцирована на запорожское направление, но часть их может продвинуться на север в Беларусь и создавать там угрозу. Поэтому мы должны быть осторожны. этого", – заявил Буданов.

Он подчеркнул, что на нынешнем этапе угрозы вторжения из Белоруссии нет.

"Если говорить о российской военной деятельности в Беларуси, то сейчас присутствие российских военных в Беларуси не так велико. Там лишь около 4300 военнослужащих. Эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения, и большинство – около 80% группировки – это мобилизованный персонал. Следовательно, подытоживая вышесказанное, могу сказать, что на нынешнем этапе угрозы вторжения из Беларуси нет", – сказал он.

Участие Беларуси в войне против Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Беларусь уже давно перешла "красные линии" и отметил, что после победы над Россией с белорусскими властями будет отдельный разговор.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк оценил возможность наступления со стороны Белоруссии. По его словам, у Беларуси пока нет ударной группировки, которая была бы оснащена должным образом для повторного наступления.

Тем временем в Беларуси еще раз на одну неделю продолжили военные учения, которые непрерывно продолжаются с 29 апреля.