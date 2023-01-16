Когда Россия может попытаться повторить наступление: Данилов рассказал о "последнем рывке"

Украина каждый день готовится к возможному наступлению.

Россия может попытаться совершить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте. Украина каждый день готовится к возможному наступлению.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Суспільному".

"Это может быть годовщина. Для них эти даты являются чем-то сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся", — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что президент Украины Владимир Зеленский ежедневно общается со своими иностранными коллегами, обсуждая с ними оружие, которое они могут предоставить ВСУ.

"Первый вопрос, с которого начинается разговор и которым заканчивается, это оружие", — отметил Данилов.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что Россия может повторно напасть на Украину с территории Белоруссии. Но такой риск оценивается как низкий.

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