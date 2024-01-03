Когда Россия может снова нанести массированный удар по Украине: ответил полковник ВСУ

Российским летчикам нужно всего-навсего 16 часов, чтобы быть готовыми выполнять следующее задание по атаке.
Российская авиация один раз в четыре дня готова к масштабным атакам.
Об этом сказал военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ 2014-2017 гг. Владислав Селезнев в эфире Эспрессо.
"Нормативные документы армии РФ 30-летней давности предполагали, что максимум 16 часов нужно российским летчикам, чтобы полностью быть готовыми к выполнению следующей задачи", — отметил Селезнев.
Он призвал украинцев недооценивать врага и придерживаться сигналов воздушной тревоги, поскольку его разведывательные возможности достаточно мощные.
"Сеть шпионов действует непосредственно на территориях, которые находятся под контролем украинских властей. Последние масштабные ракетно-дроновые атаки были направлены именно на военные объекты и объекты военной инфраструктуры. Врагу очень важно максимально ослабить боевой потенциал украинской армии", — добавил Селезнев.
Напомним, разведка Британии назвала новые цели врага во время массированных атак по Украине.
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