Когда Россия может возобновить массированные удары по Украине: майор ВСУ назвал даты

Ракетное оружие / © Getty Images

В последнее время страна-агрессорка Россия несколько реже начала наносить массированные ракетные и дроновые удары по Украине. Все это связано с запланированными переговорами кремлевского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Такое мнение высказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире Radio NV .

Военный заверил, что РФ воздержится от массированных ударов по Украине до 15 августа. Однако после этой даты майор ВСУ советует украинцам быть осторожными.

«Это ведь их (россиян — ред.) типичная реакция — давить на общество. Что вот, мы дали вам сигнал — жмите своего президента, пусть соглашается на наши условия. И в ночь с 15 на 16, с 16 на 17 мы можем ожидать воздушных ударов. Если не договорятся о чем-нибудь обратном во время разговора», — сказал Ткачук.

В то же время политолог подчеркнул, что Украина начала активно наносить удары по целям на территории России, которые вовлечены в войну в Украине. По мнению военного, 2025 стал вершиной таких операций.

«Мы системно доходим до того, что еженедельно что-то в России пылает — логистические маршруты, НПЗ. Мы начинаем избивать очень эффективно. И именно поэтому россияне начинают вбрасывать в информационное пространство тематику воздушного перемирия. Мы ведь, к сожалению, научились переживать зиму без электроэнергии. А они переживать такие зимы уже не готовы. Особенно, когда мы бьем по НПЗ и это может существенно ударить по способностям отрасли в целом на территории России», — подчеркнул Ткачук.

Напомним, 15 августа состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Президент США Дональд Трамп заявил, что главная цель его встречи с кремлевским диктатором Путиным — достичь прекращения огня и понять, возможно ли полноценное мирное урегулирование.