Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2263
Время на прочтение
2 мин

Когда Россия может возобновить массированные удары по Украине: майор ВСУ назвал даты

Военный заверил, что РФ воздержится от массированных ударов по Украине до 15 августа. Однако после этой даты майор ВСУ советует украинцам быть осторожными.

Автор публикации
Светлана Несчетная
Ракетное оружие

Ракетное оружие / © Getty Images

В последнее время страна-агрессорка Россия несколько реже начала наносить массированные ракетные и дроновые удары по Украине. Все это связано с запланированными переговорами кремлевского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Такое мнение высказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире Radio NV.

Военный заверил, что РФ воздержится от массированных ударов по Украине до 15 августа. Однако после этой даты майор ВСУ советует украинцам быть осторожными.

«Это ведь их (россиян — ред.) типичная реакция — давить на общество. Что вот, мы дали вам сигнал — жмите своего президента, пусть соглашается на наши условия. И в ночь с 15 на 16, с 16 на 17 мы можем ожидать воздушных ударов. Если не договорятся о чем-нибудь обратном во время разговора», — сказал Ткачук.

В то же время политолог подчеркнул, что Украина начала активно наносить удары по целям на территории России, которые вовлечены в войну в Украине. По мнению военного, 2025 стал вершиной таких операций.

«Мы системно доходим до того, что еженедельно что-то в России пылает — логистические маршруты, НПЗ. Мы начинаем избивать очень эффективно. И именно поэтому россияне начинают вбрасывать в информационное пространство тематику воздушного перемирия. Мы ведь, к сожалению, научились переживать зиму без электроэнергии. А они переживать такие зимы уже не готовы. Особенно, когда мы бьем по НПЗ и это может существенно ударить по способностям отрасли в целом на территории России», — подчеркнул Ткачук.

Напомним, 15 августа состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Президент США Дональд Трамп заявил, что главная цель его встречи с кремлевским диктатором Путиным — достичь прекращения огня и понять, возможно ли полноценное мирное урегулирование.

