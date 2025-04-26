Когда Россия начнет новое наступление: Гетман рассказал, что происходит на фронте

Российская оккупация армия уже начала новое наступление, но не спешит его объявлять официально / © Associated Press

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Количество боевых столкновений на фронте в последнее время увеличилось незначительно. Ситуация без значительных изменений наблюдается в разных направлениях.

Об этом рассказал военный обозреватель, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в комментарии для "Эспрессо".

«Россияне говорили, что весной-летом 2025 года усилят наступательные действия, то есть будут делать еще одну наступательную операцию. Наша разведка об этом знала еще осенью прошлого года. Потом об этом наступлении говорило и наше политическое руководство, что есть информация о наступательных действиях врага на Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях. Почти одновременно с этими сообщениями главком Сырский отметил, что увеличение активности противника можно рассматривать как минимум на нашей северной границе как наступательные действия, которые россияне анонсировали», — прокомментировал Гетьман.

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Он отметил, что в РФ не объявлялось официально начало нового наступления. Ранее они анонсировали, что наступление будет очень мощным и займет 6-9 месяцев. Если бы наступательная кампания была объявлена сейчас, то справедливо возник бы вопрос об отсутствии ожидаемого продвижения.

«Если проанализировать статистику за год, то на сегодняшний день не существенно увеличилось количество боевых действий. На разных направлениях фронта незаметны какие-либо значительные изменения. Можно считать, что наступление понемногу начинается, но успеха у противника нет», — подытожил Алексей Гетьман.

Напомним, армия РФ готовит "подарок" Путину на 9 мая. Военный обозреватель Денис Попович заявил, что оккупационные войска отказались от планов по окружению и штурму Покровска и имеют другую цель.