Когда Россия начнет обстрелы энергетической инфраструктуры Украины: Гуменюк объяснила

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, что оккупанты пока не обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины, поскольку еще не начались холода.

Об этом она сказала в эфире " 24 канала ".

Наталья Гуменюк отметила, что в прошлом году оккупанты начали обстрелы после похолодания.

"Наносить ракетные удары россияне начинали в так называемый отопительный период. В этом году осень явно теплее предыдущей и если говорить о ноябре, когда высока плюсовая температура, это характеризует период, как не очень еще отопительный. С похолоданием это может произойти. Мы рассматриваем этот сценарий, как вполне возможный, но необязательный", — сказала она.

Напомним, Шмигаль рассказал, как Украина защитила объекты энергетики от ударов России.

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