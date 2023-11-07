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Когда Россия начнет обстрелы энергетической инфраструктуры Украины: Гуменюк объяснила

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Когда Россия начнет обстрелы энергетической инфраструктуры Украины: Гуменюк объяснила

Россия может начать обстрелы энергетики после похолодания / Фото: Associated Press

Обстрелы энергетики зависят от погоды, считает Гуменюк.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, что оккупанты пока не обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины, поскольку еще не начались холода.

Об этом она сказала в эфире " 24 канала ".

Наталья Гуменюк отметила, что в прошлом году оккупанты начали обстрелы после похолодания.

"Наносить ракетные удары россияне начинали в так называемый отопительный период. В этом году осень явно теплее предыдущей и если говорить о ноябре, когда высока плюсовая температура, это характеризует период, как не очень еще отопительный. С похолоданием это может произойти. Мы рассматриваем этот сценарий, как вполне возможный, но необязательный", — сказала она.

Напомним, Шмигаль рассказал, как Украина защитила объекты энергетики от ударов России.

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Дата публикации
Просмотры
916
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