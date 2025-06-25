Когда Россия смогла бы оккупировать Украину: экс-чиновник НАТО оценил наступление врага

Война в Украине / © ТСН

Реклама

Российская оккупационная армия не изменила своей тактики в войне, которая длится уже четвертый год. При условии постепенного «отгрызания» украинской территории по кусочку для полной оккупации Украины россиянам понадобилось бы 120 лет.

Об этом заявил генерал-майор в отставке Мишель Яковлефф, бывший заместитель начальника штаба Сил быстрого реагирования НАТО в интервью Укринформу.

«Для наступления в военном смысле этого термина нужен прорыв. Они должны прорвать линию фронта. Чтобы прорваться, россияне должны иметь мобильные ресурсы, мобильную тактику и мобильные оперативные навыки. А они этого не продемонстрировали. Они, по сути, потеряли свою мобильность. И они не показали ничего, кроме умения воевать на истощение. Поэтому я не верю в прорыв», — пояснил он.

Реклама

По словам бывшего высокопоставленного чиновника НАТО, украинский фронт может развалиться разве тогда, когда все украинские солдаты одновременно его покинут, а такая ситуация является невероятной.

«Большое российское наступление этим летом будет таким же, как и прошлым летом. И я помню, как на телевидении прошлым летом я участвовал в дискуссии на тему „сколько времени осталось до падения Покровска?“. Сейчас лето 2025 года, а Покровск еще стоит», — напомнил генерал.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом описал ситуацию на поле боя, которая далеко не победная для Российской Федерации.