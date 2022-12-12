Когда российские оккупанты могут пойти в контрнаступление: прогноз военного эксперта

Российские оккупанты надеются зимой удержать свои позиции, чтобы весной пойти в массированное контрнаступление.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"Исходя из того, как российская армия готовилась к этой зиме, для россиян сейчас тактика остается одной — удерживать те позиции, которые они могут удержать, по всем направлениям остановить в любом проявлении наступление украинских войск, накопить силы, а они это делают, и с весны попытаться перейти в массированное контрнаступление. Это такая "генеральная линия партии", и на отдельных направлениях они будут пытаться продолжать атаки, в частности, на Донецком направлении", — прогнозирует эксперт.

По его мнению, в ближайшее время оккупанты не могут вести какие-либо активные наступательные действия:

"Уровень готовности и уровень мотивированности подразделений, я не говорю про количество техники, количество артиллерии, не оставляет надежды на то, что они смогут перейти в наступление в ближайшее время. Поэтому будут проводить оборону, пытаться где только возможно контратаковать, чтобы остановить наши подразделения".

Грабский также не исключил наступательных действий ВСУ в ближайшие недели, когда подмерзнет земля.

"Погода играет определенную роль. Надеюсь, что с наступлением момента, когда почва затвердеет, мы можем более широко и масштабно использовать наши бронеподразделения. Но подготовка к наступлению ведется постоянно", — заявил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 7 декабря заявил, что война в Украине может затянуться. Российский лидер подчеркнул, что "появление результатов спецоперации может быть продолжительным процессом".

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что Украина может начать освобождать Крым уже до конца декабря, а вся война с Россией завершится весной.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прогнозирует, что война может закончиться с освобождением ВСУ какого-то крупного города, после чего РФ будет вынуждена уйти с остальных оккупированных территорий.

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