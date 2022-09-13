Когда случится обвал линии обороны захватчиков на Харьковском направлении – военный эксперт

Продвижение ВСУ в Херсонской области продолжается, но не так оперативно, как в Харьковской области.

О причинах рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в ТСН.

"То, что мы увидели на Харьковщине, это, безусловно, огромный успех. За это искренняя благодарность нашим защитникам. Но не всегда и не везде мы можем наблюдать такое движение контрнаступления, которое было на Харьковщине. Мы видим, что на Херсонщине украинские силы тоже оперативно продвигаются, но через открытый ландшафт, озера, водные препятствия, здесь все происходит не так быстро, то же самое мы можем наблюдать и на востоке. в Харьковской области", отметил эксперт.

Мусиенко добавил, что глобально наблюдается ситуация, когда инициатива переходит на украинскую сторону. Но локально Россия еще имеет силы, и там ведутся непростые бои.

"То, что Украина продвигается, в этом нет сомнений", — отметил он.

Как сообщалось, во время заседания в Госдуме глава партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил отказаться от понятия "специальная военная операция" и объявить мобилизацию.

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