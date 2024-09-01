Когда состоится битва за Покровск и что она изменит в наступлении россиян — Мусиенко

Отступление ВСУ с определенных позиций под Покровском не следует расценивать как "тотальную катастрофу".

Во второй половине сентября может состояться масштабное сражение за город Покровск, которое ознаменует окончание продолжающегося с октября прошлого года российского наступления в Донецкой области.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV.

По его словам, на Покровском направлении проходят не простые бои — после серии успешных штурмов врага все идет к генеральной битве.

"Думаю, что эта битва [за Покровск] может стать последней для российских войск этой осенью и последней в рамках их наступательной кампании, которая длится год, началась в октябре 2023 года, начавшись с этого направления, с боев за Авдеевку", — отметил Мусиенко. .

В то же время, он призвал не расценивать отступление ВСУ с определенных позиций под Покровском как "тотальную катастрофу", назвав его вынужденным шагом для сохранения боеспособности подразделений.

“Основной линией обороны в этом сражении будет Покровск. И это сражение начнется в ближайшие несколько недель. Все покажут эти боевые действия. Шансы – отбить эти атаки – у украинских войск есть, хотя бои идут тяжелые”, — подытожил он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские оккупационные войска имеют преимущество в количестве вооружения и численности личного состава, но благодаря действиям украинских защитников несут ощутимые потери.

36 штурмов! Россияне давят на Покровск!

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