"Когда стреляешь в человека, это очень тяжело": что рассказывают снайперы и какой для них самый главный запрет

Военные признаются, что работа снайпера очень сложная и требует не только физической, но и моральной силы.

Снайпер – невидимый, профессиональный и высокоточный стрелок на поле боя. В кино снайпер – это хладнокровный человек, четко выполняющий свою работу.

Какие снайперы в реальной жизни говорится в издании "Днепровская панорама".

В ТРО ВСУ снайперами могут стать вчерашние студенты, конструкторы, программисты, грузчики. Некоторые вообще никогда в жизни не имели дела с оружием. Однако учат их тщательно – бойцы проходят курсы стрельбы, маскировки, тактики, разведки, выживания в полевых условиях.

Один из них, 23-летний Андрей до войны, был студентом-математиком. Когда началась полномасштабная война, парень сразу пошел в военкомат.

По словам военного, работа снайпера очень сложна и требует от человека не только физической подготовки, но и моральной стойкости.

"Когда ты стреляешь в человека, это очень тяжело. Но я понимаю, что я сражаюсь за свою страну и за свою семью", – отмечает Андрей.

Главный запрет для снайпера

Снайперам запретно фотографировать лицо и хвастаться фотографиями в соцсетях. Такой запрет – прежде всего для безопасности самого бойца в случае попадания в плен. Ведь россияне, как известно, наиболее жестокие к украинским снайперам и артиллеристам.

Ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Авдеевском направлении.

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