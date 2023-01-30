Когда танки Challenger 2 окажутся на фронте: министр обороны Британии назвал термин

По словам Уоллеса, британские танки Challenger 2 будут на фронте к лету.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что переданные Украине танки Challenger 2 прибудут на передовую к лету.

Об этом сообщает Guardian.

На вопрос в парламенте, когда 14 танков Challenger, которые Британия согласилась предоставить Украине, окажутся на поле боя, Уоллес ответил: "Это будет к лету или в мае — вероятно, ближе к Пасхе".

Министр добавил, что по соображениям безопасности не будет объявлять график обучения украинских военных по применению танков.

По его словам, подготовка начнется с обучения управления танками, а затем перейдет к тому, как вести ими боевые действия.

Напомним, что 16 января Великобритания объявила о намерении передать Украине 14 танков Challenger2. Кроме Challenger 2, Лондон предоставит Украине около 30 артиллерийских установок.

Вчера, 29 января, украинские военные уже прибыли в Великобританию для обучения на Challenger 2.

По мнению посла Украины в Британии Вадима Пристайко, обучение украинских военных на танках Challenger 2 не займет много времени, ведь украинские экипажи мотивированы и учатся очень быстро.

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