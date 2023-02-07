Когда танки Leopard 2 наконец-то прибудут из Германии в Украину: глава Бундесвера назвал сроки

Группа украинских военных уже отправилась за границу тренироваться на германских танках.

Танки Leopard 2 от Германии поступят в Украину до конца марта.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев, передает в Twitter министерства обороны Германии.

"Следующие конкретные шаги для нашей поддержки Украины: министр обороны Писториус встретился сегодня в Украине, в частности, с президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Алексеем Резниковым. Основные боевые танки Leopard 2A6 от Германии будут доступны в конце марта", – говорится в сообщении Бундесвера.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников после встречи со своим немецким коллегой сообщил, что группа украинских военных отправилась за границу тренироваться на немецких танках Leopard 2.

"Сегодня мы имели честь вместе с министром обороны Германии провожать наших военных для проведения подготовки на Leopard 2. Мой коллега действительно восхищается скоростью подготовки украинцев, получающих знания", — отметил он.

Резников не уточнил, куда именно едут военные на учебу – в Германию или другие страны.

Также министр добавил, что 600 украинских сержантов уже начали обучение с немецкими военными.

Напомним, что во время встречи с Алексеем Резниковым Борис Писториус подарил ему игрушечную модель танка Leopard 2. По итогам встречи с главой Бундесвера, Резников анонсировал "много положительных новостей для государства".

Также сообщалось, что Германия передаст Украине 178 танков Leopard1. Свои списанные танки Leopard 1A5 передаст и Дания.

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