Когда танки Leopard i Challenger появятся на фронте: ответ военного атташе

Танки Abrams поступят в Украину позже, чем Leopard и Challenger.

Танки Leopard и Challenger могут быть предоставлены Украине уже в ближайшее время, а на фронт они могут попасть к лету, ведь нужно еще время на обучение украинских военных.

Об этом сообщил атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий, сообщает "Голос Америки".

Он отметил, что Leopard и Challenger – "это те танки, которые мы можем получить практически в ближайшее время".

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"Сейчас создана "танковая коалиция" – ряд стран, которые готовы нам предоставить танки. Речь идет о Leopard, Великобритания нам пообещала предоставить 14 танков Challenger, – это те танки, которые мы можем получить практически в ближайшее время, но они будут нуждаться в определенной подготовке экипажа", – рассказал украинский атташе.

Соответствующие учения украинских военных будут проходить в разных странах и займут некоторое время.

"Нужно понимать, что нужно не только подготовить экипаж танка, нужно научить слаженно действовать в составе подразделений", — отметил Кременецкий.

В то же время, он высказал мнение, что ВСУ смогут применить эти танки на поле боя уже весной.

"Я не думаю, что мы будем ждать до лета. У нас нет времени ждать", – подчеркнул дипломат.

Он также сообщил, что американские танки Abrams поступят в Украину позже, чем Leopard и Challenger.

"Abrams нам предоставляются по программе USAI, которая выделяет средства на заказ и изготовление этих танков. То есть это займет определенное время, я думаю, что это будет дольше получения Leopard и Challenger. Я не готов говорить о конкретных сроках", — рассказал Кременецкий.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что к танковой коалиции присоединилось уже 12 государств. По его словам, в первой волне ВСУ получат от 120 до 140 танков Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что переданные Украине танки Challenger 2 прибудут на передовую к лету.

В то же время, глава Минобороны Украины Алексей Резников надеется, что поставка танков завершится к весне и на поле боя техника будет уже в марте.

Мусиенко о новой атаке по Украине, ситуации на фронте, танках Abrams и Leopard

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