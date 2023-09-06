Когда-то был крупнейший торговый хаб: как сейчас выглядит Азовский рынок в Мариуполе (видео)

До полномасштабного вторжения России Азовский рынок в Мариуполе являлся крупнейшей торговой точкой города. Теперь от него осталось только пепелище.

Власти Мариуполя показали, что осталось от Азовского рынка в Мариуполе.

Кадры развалин появились на Telegram-странице Мариупольского городского совета.

На видео видно, что от некогда огромного рынка осталось только пепелище. Хотя до полномасштабного вторжения это был один из торговых хабов, способствовавший развитию экономики и торговли города. Российские оккупанты разрушили все.

"Во время блокады города российские оккупанты его разрушили. Затем превратили его в склад мертвых автомобилей мирных мариупольцев. Машины были повреждены из-за обстрелов. Это оставило людей возможности на спасение", — рассказали в горсовете Мариуполя.

Напомним, в Левобережном районе Мариуполя, который россияне активно уничтожали, они решили создать картинку восстановления города. Так, россияне асфальтируют уничтоженную собственными руками дорогу для пропагандистских сюжетов.

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