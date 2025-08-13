Когда-то ловкая украинская армия увязла в советском наследии: громкая статья WSJ о проблемах ВСУ

Громкая статья Wall Street Journal: адаптивный перевод / © Associated Press

В первый год полномасштабного вторжения России защитники Украины неоднократно перехитряли неуклюжую российскую армию, полагаясь на импровизацию и благоразумие солдат на поле боя. Однако три года спустя украинская армия теряет эти качества и скатывается к более жесткому, иерархически организованному подходу к ведению боевых действий, берущему начало еще в советские времена. С приближением саммита США-Россия украинские военные сталкиваются с растущим разногласием между рядовым и высшим начальством.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Украинские офицеры и пехотинцы в разговоре с журналистами издания жалуются на централизованную командную культуру, которая часто наказывает инициативу.

«Генералы отдают приказы о проведении повторяющихся атак, успех которых маловероятен, и отклоняют просьбу окруженных подразделений о тактическом отступлении и спасении своих солдат. Потери накапливаются в операциях, не имеющих стратегического значения», — пишет WSJ.

В комментарии майор Алексей Пастернак утверждает, что высшие эшелоны нуждаются в срочных изменениях. По его мнению, ВСУ держатся главным образом благодаря инициативе людей вплоть до командира батальона.

WSJ напоминает, что в последние дни небольшие группы российских войск прорвали украинские линии обороны в Донецкой области, воспользовавшись нехваткой пехоты в Украине. Киев изо всех сил пытается остановить продвижение.

Российская армия страдает гораздо большими проблемами — жесткой иерархией, которая относится к мужчинам как к одноразовому использованию. Ее неэффективность объясняет, почему Россия до сих пор пытается превратить свое численное преимущество в решающий прорыв, а за последние два года постепенно продвигаясь вперед за большие деньги.

Но этот вопрос более критический для Украины, которая не может так легко восстанавливать свои потери, как Россия.

Прекращение огня в издании считают маловероятным, несмотря на состоявшийся в пятницу саммит на Аляске между Путиным и президентом Трампом, поскольку Путин требует, чтобы Украина отступила со стратегически важной территории, требование, которое Киев и его европейские союзники категорически отвергают.

Как утверждает WSJ, многие украинские солдаты в частных разговорах повторяют горькую фразу: «Большая советская армия побеждает маленькую советскую армию».

Капитан Александр Ширшин, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Украины, публично выразил свое разочарование. В мае он осудил высшее командование армии в Facebook. Выступая против «глупых» приказов и потерь, он говорил о господствующем страхе в армии перед генералами, которые «способны только на выговоры, расследование и наказание».

Он рассказал изданию, что высказался после того, как его батальон неоднократно получал приказы от старших командиров начинать штурмы, нереалистичные из-за ограниченных ресурсов подразделения.

Последней каплей, по словам Ширшина, стал приказ его людям вернуться на Курщину. Направление атаки было предсказуемым, и россияне были к нему готовы, сказал он. Волна за волной контратак русской пехоты вынудили их отступить. Многие мужчины погибли, сказал Ширшин, в том числе свежие, хорошо обученные новобранцы, которых трудно найти.

«Они были молодыми и мотивированными. У меня были надежды. Мы их просто потеряли. Нам нужно изменить наши методы по количеству на качество», — сказал Ширшин.

«Мы не можем победить Россию нашими ресурсами. Они больше — нам нужно быть лучше», — продолжил офицер.

После сообщения в Facebook руководство армии сделало Ширшину выговор за недисциплинированность. Главнокомандующий Вооруженными силами, генерал Александр Сырский, отмахнулся от него, заявив, что тот стремится обратить на себя внимание.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в заявлении для WSJ признал некоторые проблемы, но заявил, что вносятся улучшения, в частности, пересмотр системы обучения и переход к командному подходу в американском стиле, который делегирует больше решений.

Там отмечалось, что иногда нужен строгий контроль «сверху вниз», когда подразделения не выполняют свою работу, а командиров бригад заменяют, если они теряют слишком много людей.

«Полномасштабная война выявила как сильные, так и уязвимые стороны на всех уровнях», — говорится в заявлении Генерального штаба.

Отставку Драпатого считают показательной

Отставку генерала Михаила Драпатого в издании называют продолжающимся столкновением культур. По мнению автора статьи, Драпатый является одним из самых талантливых генералов Украины из младшего постсоветского поколения.

В издании напомнили, что Драпатый заявил, что берет на себя ответственность за российский ракетный удар по учебной базе, в результате которого погибли 12 человек. Но он также рассказал о своей борьбе за изменение институциональной культуры, основанной на «атмосфере страха, отсутствии инициативы, закрытости для обратной связи» и «глубоком разрыве между штабом и подразделениями». Он сказал, что начал реформы, но нужно больше.

Михаил Драпатый

Советское наследие

«Многие украинские военные рассказывают истории, похожие на историю Ширшина. Один распространенный опыт: старшие командиры неоднократно отказывались санкционировать своевременное тактическое отступление, подвергая мужчин опасности окружения и уничтожения. Офицеры на передовой говорят, что такие отказы свидетельствуют о расточительном отношении к жизни мужчин со стороны старших чинов, не желающих брать на себя вину за потерю позиций», — пишут в издании.

Так журналисты узнали, что в конце прошлого года подполковник Сергей Костышин хотел вывести свой батальон из труднодоступной позиции в южной части Донецкой области. Он перехватил планы россиян по окружению батальона, но штаб постоянно предписывал ему оставаться на месте, даже когда большие российские силы обходили подразделение с флангов, сказал он. Поэтому Костышин принял решение отходить.

В течение трех дождливых дней он совершил отступление с боями. Большая часть батальона вырвалась из ловушки, но взвод, оставшийся для прикрытия отступления, был почти уничтожен.

В течение нескольких месяцев после этого Костышин расследовал военную полицию и СБУ, службу контрразведки Украины, за оставление позиций. Наконец, по его словам, допросы прекратились.

«Если ты глуп и послушен, тебя оставят в покое», — сказал Костышин. «Это советская традиция».

Позже Костышин получил повышение до заместителя командира бригады. «Кто-то высокопоставленный, видимо, увидел логику моих действий», — сказал он.

Автор статьи подмечает, что напряженность в украинской армии отражает более масштабную борьбу страны за отход от советского прошлого и превращение в более вестернизированное, демократическое общество.

«Поразительные изменения в стране с момента обретения независимости в 1991 году часто были результатом спонтанных инициатив гражданского общества, включая два массовых восстания против правительств. Но многие украинские институты до сих пор несут наследие советского прошлого, в частности бюрократические инстинкты контроля», — пишут в статье.

В начале полномасштабной войны солдаты становились к борьбе вместе с ветеранами и гражданскими лицами, вооруженные смесью западного, советского и самодельного оружия. Их изобретательность, такая как новаторство в использовании коммерческих дронов для обнаружения наступающих российских колонн, привела к ряду успехов в 2022 году. Вопреки ожиданиям как в Москве, так и в западных столицах по поводу быстрого российского завоевания, защитники Украины вернули половину территории, захваченной захватчиками.

Кровавая оборона Бахмута

Однако вскоре возникла более старомодная командная структура.

«Было принято противоречивое решение, оказавшее длительное влияние на моральный дух: оборонять город Бахмут на востоке Украины в течение девяти месяцев, скармливая много опытных армейских бригад в мясорубку. Битва за Бахмут продолжалась еще долго после того, как стало ясно, что украинским войскам придется выйти из разрушенного города, что они, наконец, и сделали в мае 2023 года», — пишет WSJ.

Сражение за Бахмут в издании называют одним из самых кровавых за всю войну.

По мнению издания, Бахмут положил начало тревожной тенденции для украинской армии: она выбирала битвы, которые из-за ограниченных человеческих сил не могла себе позволить, хотя и убивала больше россиян.

«60-летний Сырский, ставший главнокомандующим Вооруженными силами в 2024 году, остается непопулярным среди украинских солдат, многие из которых считают его воплощением советского синдрома: кадрового офицера, обученного Москвой, микроуправляющего подразделениями на местах, задерживая отступление или приказывающие атаки, которые приводят к подрывам. стратегическое значение», — утверждают в статье.

Александр Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Проблема не в Сырском

Однако многие украинские офицеры на условиях анонимности говорят журналистам, что проблемы глубже, чем просто Сырский. В штабах до сих пор работают многие офицеры, которые проходили обучение в армии советского образца за много лет до войны. Из-за быстрого расширения армии многих из них вывели из отставки, и они не понимают, как быстро развивается высокотехнологичная война с использованием беспилотников на местах.

Некоторые офицеры говорят, что ситуация сейчас улучшается, потому что мужчины с передовым опытом поднимаются на руководящие должности.

«Изменения не гигантские, но они происходят», — сказал подполковник Егор Деревянко, командующий батальоном 93-й механизированной бригады.

Доктрина НАТО и опыт ВСУ

Майор Алексей Пастернак посещал курс в Великобритании, чтобы изучить концепции НАТО, такие как командование миссией — подход к ведению войны, когда старшие командиры ставят цель, а подчиненные на местах решают, как лучше ее достичь. Это полная противоположность российской традиции «сверху вниз».

По его словам, во время неудачного контрнаступления Украины в 2023 году на юге Запорожской области генералы из высших штабов кричали по радио командирам бригад и даже сержантам на поле боя, чтобы они атаковали снова и снова, даже когда потери подразделений делали их неспособными к бою.

Он вспомнил прошлогодний бой, в котором 14 украинских пехотинцев при поддержке артиллерии и подразделений беспилотников в тылу защищали здания в Запорожской области от атаки нескольких сотен россиян с помощью бронетехники и беспилотников. Офицер утверждает, что старшие командиры настаивали на удержании этой позиции.

«Они не отдавали себе отчет, что другая бригада потеряла территорию на их правом фланге, но никому об этом не сообщила. Россияне подошли со стороны и убили всех 14 пехотинцев», — сказал Пастернак.

Майор добавляет, что страх быть уволенными часто приводит к тому, что командиры бригад не сообщают об утрате позиций.

Обучение военных и проблема СЗЧ

В издании отмечается, что после начальной волны патриотического энтузиазма в 2022 году добровольцев в Украине стало немного. Некоторые солдаты говорят, что предостерегают друзей от вступления на военную службу.

Один 50-летний киевлянин рассказал, что в начале этого года он пошел добровольцем в армию и вскоре пожалел об этом. Обучение заключалось в сборе дров.

Когда он вступил в армию, ему пообещали работу водителем в подразделении беспилотников, но его отправили присоединиться к пехоте на передовой близ Покровска. Он вернулся в Киев, уйдя в СЗЧ.

«Я рад служить», — сказал он. «Но я не хотел идти на фронт без знаний, даже не стреляя из пушки».

Генеральный штаб прокомментировал для WSJ, что подготовка улучшилась с прошлого года, и всех солдат обучают базовым навыкам, включая стрельбу.

Хаос на Курщине

«Для многих солдат вторжение Киева под Курск стало символом того, как остатки советских привычек стоят жизням», — пишет WSJ.

В издании напоминают, что наступление на Курщину в прошлом году началось хорошо. Некоторые из лучших штурмовых войск Украины прошлым летом пересекли границу, запрыгнув россиян врасплох и захватив более 400 квадратных миль территории. Правительство Украины надеялось, что эта земля может стать разменной монетой в мирных переговорах. Перенос борьбы на Россию должен был изменить восприятие мира и повысить моральный дух дома.

Но Курщина вскоре превратился в очередную изнурительную битву. Россия ввела подкрепление, включая около 10 000 северокорейских военных.

«Они начали перекрывать наше логистическое обеспечение», — сказал Ширшин, чья 47-я механизированная бригада участвовала в операции.

«До зимы мы не смогли эффективно продолжать операцию». Он сказал, что писал отчеты, в которых описывал проблемы и предлагал решения, но командиры не хотели принимать тяжелые решения.

«Нам нужно было либо изменить ситуацию в поле боя, либо отступить. Но мы просто ждали, пока все начнет разваливаться», — утверждает Ширшин.

Двое бойцов из 41-й механизированной бригады рассказали, что их подразделение заметило группу российских солдат на открытой местности и попросило командира нанести минометный удар. Но тот отказался, пока не получил разрешение от начальства. Пока разрешение получили, россияне уже скрылись.

Другой военный рассказал, что он и еще пять солдат затаились в окопе, который обстреливали российские беспилотники и артиллерия. Их прикрытие было уничтожено. Они попросили разрешения отступить на несколько сот метров к другой линии деревьев.

«Держится ли квадрат?» — ответил командир, имея в виду цветной квадрат на карте армии. Поскольку ответ на данный момент был утвердительным, он отказал в разрешении на отступление.

Лишь после нескольких часов артиллерийских обстрелов им разрешили отступить, унося на себе двух мужчин, которые уже не могли ходить.

«Когда украинцы наконец-то отступили с Курщины, часто царило отчаяние и хаос. Подразделения покидали свои машины. Мужчины проходили большие расстояния пешком. Главная дорога назад в Украину, которая уже находилась под интенсивным российским огнем, была усеяна тлеющими труппами украинских солдат и подбитыми автомобилями с еще большим количеством погибших военнослужащих внутри, по словам отступающих войск», — утверждают в статье.

Оператор беспилотника 17-й танковой бригады, известный под позывным «Барсиком», рассказал, что его команду окружили россияне после того, как им раньше приказали оставаться на месте. Ему и трем другим мужчинам удалось сбежать.

Барсик покинул свою бригаду и присоединился к батальону «Волки Да Винчи», воюющему в Донецкой области.

«Люди гибли, не понимая почему. Командирам было безразлично на личный состав», — утверждает «Барсик».