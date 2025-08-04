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Когда-то здесь кипела жизнь: Часов Яр россияне сравнили с землей, шокирующие фото
Когда-то в этом городе жили 13 тысяч человек. А теперь оно превратилось в пустоту — голые стволы деревьев и уничтоженные дома.
Россияне уничтожают Часов Яр — наносят удары тяжелыми огнеметными системами ТОС и термобарическими боеприпасами, обладающими сильным разрушительным действием.
Враг действует по принципу как в Авдеевке и Бахмуте, превращая город в руины. Ситуация в окрестностях города сложная.
31 июля Министерство обороны России заявило о полном захвате города Часов Яр в Донецкой области. Однако, по данным американского Института изучения войны (ISW), эти утверждения пока не подтверждены геолокационными доказательствами.
Аналитики ISW отмечают, что российские войска действительно продвинулись вглубь населенного пункта, очевидно захватив большую его часть. В то же время, западная и юго-западная окраины Часов Яра, согласно открытым источникам, остаются «серой зоной» — то есть территориями, где все еще могут действовать украинские подразделения.
Президент Владимир Зеленский назвал заявление РФ очередной дезинформацией.
Из обнародованных фото видны значительные разрушения в городе, что свидетельствует о длительных и интенсивных боевых действиях.
На снимках с высоты также видна разрушенная инфраструктура, уничтоженные многоэтажки, пепелища, многочисленные воронки от артиллерийских снарядов и сложная система траншей.
Несмотря на постоянные обстрелы и разрушения, в городе все еще остаются люди. Часть из них — местные жители, которые не успели или не смогли эвакуироваться. Другие — украинские военные, которые держат оборону Часов Яра, ежедневно сдерживая врага.