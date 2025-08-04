Когда-то здесь кипела жизнь: Часов Яр россияне сравнили с землей, шокирующие фото

Бои за город до сих пор продолжаются / © Getty Images

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Россияне уничтожают Часов Яр — наносят удары тяжелыми огнеметными системами ТОС и термобарическими боеприпасами, обладающими сильным разрушительным действием.

Враг действует по принципу как в Авдеевке и Бахмуте, превращая город в руины. Ситуация в окрестностях города сложная.

В городе жили люди, смеялись дети и строили планы на будущее / © Getty Images

31 июля Министерство обороны России заявило о полном захвате города Часов Яр в Донецкой области. Однако, по данным американского Института изучения войны (ISW), эти утверждения пока не подтверждены геолокационными доказательствами.

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Россияне уничтожили город, где когда-то бурлила жизнь / © Getty Images

Аналитики ISW отмечают, что российские войска действительно продвинулись вглубь населенного пункта, очевидно захватив большую его часть. В то же время, западная и юго-западная окраины Часов Яра, согласно открытым источникам, остаются «серой зоной» — то есть территориями, где все еще могут действовать украинские подразделения.

Вместо жизни — пустота / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский назвал заявление РФ очередной дезинформацией.

Из обнародованных фото видны значительные разрушения в городе, что свидетельствует о длительных и интенсивных боевых действиях.

На снимках с высоты также видна разрушенная инфраструктура, уничтоженные многоэтажки, пепелища, многочисленные воронки от артиллерийских снарядов и сложная система траншей.

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Часов Яр с начала войны страдает от обстрелов / © Getty Images

Несмотря на постоянные обстрелы и разрушения, в городе все еще остаются люди. Часть из них — местные жители, которые не успели или не смогли эвакуироваться. Другие — украинские военные, которые держат оборону Часов Яра, ежедневно сдерживая врага.