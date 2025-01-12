Когда Трамп закончит войну в Украине: мнение будущего советника президента США по нацбезопасности

Уолтца спросили, какие реалистичные временные рамки для прекращения огня в Украине, однако точные временные рамки советник Трампа так и не назвал.

Майк Уолтц – будущий советник национальной безопасности в новой администрации Трампа, рассказал, когда возможно окончание войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью ABC News

Ведущий напомнил, что Трамп ранее обещал, что мог бы закончить войну еще до вступления в должность. До его присяги осталось всего восемь дней. Потому Уолтца спросили, какие реалистичные временные рамки для прекращения огня в Украине.

"Мы бы хотели видеть прекращение огня в любую минуту, в любой день. Я думаю, что это был бы невероятно положительный первый шаг для обеих сторон, и это позволило бы войти в рамки определенного типа переговорного решения. Все знают, что это нужно заканчивать каким-то дипломатическим путем", – ответил будущий советник Трампа по нацбезопасности.

Ранее Майк Уолтц ответил, когда состоится встреча Трампа с Путиным. Также он призвал Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

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