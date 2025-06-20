Когда цена войны для РФ станет неприемлемой: Белецкий о реальном состоянии российской армии

Командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий

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По данным украинской разведки, российская оккупационная армия сейчас находится в ужасном состоянии, значительно хуже года назад.

Об этом рассказал командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий в интервью журналистке Янине Соколовой.

«Это очевидно, что состояние российской армии сейчас просто гораздо хуже, чем в 2024 году. Они свой наступательный потенциал 24-го стерли в ноль. Новый фактически на данную минуту не собрали. То есть все, что я знаю, что наша разведка показывает – фактически пополнения идут не на полигоны для формирования каких-то ударных единиц в тылу, а напрямую в воюющие подразделения, и этим они постоянно подпитывают давление», – объяснил военный.

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По его словам, россияне в прошлом году собрали на полигонах эшелон в 70 тысяч солдат — то есть такой «ударный кулак», способный вести наступление. После этого российское военное командование избрало для наступления Авдеевское направление, а дальше пошли на Покровск.

«У них есть человеческий ресурс, у них есть какое-то количество техники, но армия действительно находится в ужасном состоянии. Артиллерия в значительной степени выбита, бронетехника становится редким гостем на поле боя, потому что снова не катастрофическая, но значительная нехватка у них даже старой советской техники, которая снимается с консервации», — отметил Белецкий.

Он добавил, что отрицательные изменения наблюдаются и в личном составе пехотных подразделений. Новобранцы становятся все старше, еще хуже подготовленными и еще более демотивированными. По мнению Белецкого, причина такой дегрардации в распространении "палочных методов", которыми людей гонят на войну против Украины.

«Да, в России люмпена чуть больше, чем в нормальных странах, но люмпен заканчивается и у них. Я вот убежден, что для России Рубикон будет тогда, когда цена для них будет неприемлема. Это будет необходимость объявить мобилизацию, когда уже средний класс и заводчан придется силой вытаскивать и отправлять на фронт», — сказал военный.

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По его мнению, когда в России начнется всеобщая мобилизация, люди будут активно протестовать.

«Вот помните, какие у них был дизморал, когда они объявили мобилизацию, кажется, это был август 22 года. Все самое плохое, что мы у нас видим, там тоже происходило: штурмы военкоматов женщинами, этот термин "бусификация" тогда появился у русских. То есть было абсолютно все даже немного хуже, но потом они нашли такой двигатель – мы платим люмпена, а люмпен никогда в жизни не заработает этих денег, он утилизируется, мы платим новому люмпену. Я думаю, что люмпен у них уж если не подходит к нулю, то его уже будет сложно набирать», — подытожил Андрей Белецкий.

Напомним, Белецкий рассказал, сколько дронов нужно фронту для эффективной обороны. По его оценке государственное финансирование не покрывает все потребности.