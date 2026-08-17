Когда тыл становится фронтом: Украина и РФ входят в новую фазу войны – Kyiv Independent

Война в Украине / © Associated Press

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Полномасштабная война России против Украины все больше приобретает признаки так называемой «тотальной войны», когда противостояние выходит далеко за пределы фронта, а мишенями становятся экономика, инфраструктура и способность государства продолжать борьбу.

Об этом говорится в материале The Kyiv Independent.

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Издание отмечает, что ограничения, ранее не позволявшие говорить о полностью тотальном характере войны, постепенно исчезают.

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В классическом понимании тотальная война означает конфликт, в котором государство использует все доступные ресурсы, а боевые действия направлены не только против армии противника. Под удар попадают военное производство, источники доходов, логистика, критическая инфраструктура и способность общества продолжать войну.

Как отмечает военный аналитик Николай Белесков, нынешнее противостояние все больше напоминает классическую тотальную войну, адаптированную к современным технологиям: стороны пытаются взорвать фронт из-за уничтожения жизненно важной инфраструктуры в тылу.

Война все сильнее переходит в тыл

Одним из главных признаков нового этапа стало резкое расширение дальнобойных ударов.

Украина начала активнее избивать не только по военным объектам на оккупированных территориях, но и по целям в глубине России — нефтеперерабатывающих заводах, объектах экспорта энергоносителей и складах. The Kyiv Independent называет это появлением стратегического наступательного давления на Москву вне непосредственной линии фронта.

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В ходе объявленной Владимиром Зеленским «40-дневной операции влияния» Украина также расширила атаки на российские порты, танкеры так называемого теневого флота в Азовском море и объекты, связанные с логистикой. По оценке издания экономический эффект таких ударов уже измеряется миллиардными потерями и усиливает ощущение войны среди рядовых россиян.

Россия, в свою очередь, отвечает ударами по украинской экономике и тыловой инфраструктуре.

Под атаками все чаще оказываются торговые и логистические объекты, в том числе гипермаркеты, супермаркеты, почтовые и складские комплексы. Отдельно Москва усилила удары по портовой инфраструктуре и гражданским грузовым судам в Одесской области.

Эти атаки оказывают не только непосредственный разрушительный эффект. Сокращение судоходства в Черном море чревато Украине потерей доходов от экспорта зерна и сырья, которые остаются важными для экономики страны.

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Цель – заставить противника не выдержать

Аналитики, которых цитирует издание, видят в действиях обеих сторон схожую стратегическую логику — нанести противнику такой уровень экономических, социальных и военных потерь, чтобы он больше не мог эффективно продолжать войну.

«Иными словами, поставить противника на колени, прежде чем потерпеть собственное поражение», — объясняет Белесков.

По его оценке Россия делает непропорционально большую ставку именно на разрушение жизненно важной украинской инфраструктуры.

Особую опасность создает накануне зимы. The Kyiv Independent предупреждают, что систематические российские удары по портам, предприятиям и критической инфраструктуре могут привести к классическому эффекту тотальной войны — когда давление одновременно оказывается на армию, экономику, население и способность государства функционировать.

Эскалация может только усилиться

Издание отмечает, что даже без значительных изменений на фронте война может становиться все более тотальной. Если ни одна из сторон не будет вынуждена пойти на существенные уступки, все большая часть противостояния будет переноситься на стратегический тыл противника.

Отдельным фактором может стать новая волна мобилизации в России. Москва до сих пор пыталась избегать масштабного призыва после негативного опыта 2022 года, однако недостаток людей и снижение эффективности российских войск снова актуализировали этот вопрос.

Если Кремль пойдет на новую мобилизацию, Россия сможет не только усилить наступательные операции, но и поддерживать их в течение значительно более длительного времени.

По мнению экспертов, это означает, что война может перейти в еще более продолжительную фазу истощения, где ключевым станет вопрос, чья экономика, армия, инфраструктура и общество дольше выдержат системное давление и разрушение.

Заметим, военный эксперт Иван Тимочко предупредил, что в День Независимости Украины Россия может усилить ракетные удары или устроить диверсии из-за символичности даты. Эксперт отметил, что государство готовится к такому сценарию. Он призвал граждан избегать больших скоплений людей и быть готовыми к возможным провокациям и пропаганде со стороны агрессора.

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