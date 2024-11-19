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Когда у РФ закончится мобилизационный ресурс: Коваленко сделал неутешительный прогноз 

Когда у РФ закончится мобилизационный ресурс: Коваленко сделал неутешительный прогноз 

Военный эксперт Александр Коваленко сказал, насколько России хватит мобилизационного ресурса. Коллаж ТСН.ua

Россиян завлекают на войну против Украины обещанием погасить большие кредиты.

Госдума РФ приняла очередной закон, стимулирующий россиян подписывать контракты с Минобороны на убийство украинцев. Поэтому у России мобилизационный ресурс никогда не закончится.

Такую мысль высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Помимо разовых выплат, которые в ряде регионов достигают 5 миллионов рублей, путинский режим пошел на беспрецедентный шаг – списание [просроченных -- ред.] кредитов до 10 млн рублей. То есть, согласно официальному курсу, это списание кредитов на 100 тысяч долларов", – пояснил Коваленко.

Действие нового закона распространяется на мобилизованных россиян, призывников и контрактников, которые подпишут контракты после 1 декабря 2024 года сроком как минимум на 12 месяцев. Кроме того, кредиты обещают списывать не только этим категориям военнослужащих, но и их супругам.

"Когда же я поднимаю вопрос о необходимости введения разовых выплат для добровольцев хотя бы в пределах 10 тысяч долларов, то слышу тысячи оправданий почему это невозможно и ни одного предложения как это можно реализовать. Хотя такие возможности есть", подчеркнул эксперт.

Военно-политический обозреватель считает, что финансовая мотивация в значительной степени решила бы проблему мобилизации в Украине, но для законодательной и исполнительной власти эта тема продолжает оставаться "табу". А вот враги активно пользуются преимуществами финансовой мотивации военнослужащих с самого начала полномасштабного вторжения и получают необходимый результат.

"Продолжаем рассуждать дальше о рекрутинговых программах, роспуске ТЦК и прочих хайповых, но абсолютно бесполезных предложениях, вместо того, чтобы просто начать людям платить деньги и гарантировать им финансовое обеспечение на должном уровне", – добавил Александр Коваленко.

Напомним, Россия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. В октябре количество убитых и раненых российских военных стало самым большим с начала полномасштабного вторжения., но российскую армию нельзя назвать истощенной, поскольку в первой половине 2024 года России удавалось мобилизовать около 900 человек ежедневно.

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