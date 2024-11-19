Когда у РФ закончится мобилизационный ресурс: Коваленко сделал неутешительный прогноз 

Госдума РФ приняла очередной закон, стимулирующий россиян подписывать контракты с Минобороны на убийство украинцев. Поэтому у России мобилизационный ресурс никогда не закончится.

Такую мысль высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Помимо разовых выплат, которые в ряде регионов достигают 5 миллионов рублей, путинский режим пошел на беспрецедентный шаг – списание [просроченных -- ред.] кредитов до 10 млн рублей. То есть, согласно официальному курсу, это списание кредитов на 100 тысяч долларов", – пояснил Коваленко.

Действие нового закона распространяется на мобилизованных россиян, призывников и контрактников, которые подпишут контракты после 1 декабря 2024 года сроком как минимум на 12 месяцев. Кроме того, кредиты обещают списывать не только этим категориям военнослужащих, но и их супругам.

"Когда же я поднимаю вопрос о необходимости введения разовых выплат для добровольцев хотя бы в пределах 10 тысяч долларов, то слышу тысячи оправданий почему это невозможно и ни одного предложения как это можно реализовать. Хотя такие возможности есть", подчеркнул эксперт.

Военно-политический обозреватель считает, что финансовая мотивация в значительной степени решила бы проблему мобилизации в Украине, но для законодательной и исполнительной власти эта тема продолжает оставаться "табу". А вот враги активно пользуются преимуществами финансовой мотивации военнослужащих с самого начала полномасштабного вторжения и получают необходимый результат.

"Продолжаем рассуждать дальше о рекрутинговых программах, роспуске ТЦК и прочих хайповых, но абсолютно бесполезных предложениях, вместо того, чтобы просто начать людям платить деньги и гарантировать им финансовое обеспечение на должном уровне", – добавил Александр Коваленко.

Напомним, Россия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. В октябре количество убитых и раненых российских военных стало самым большим с начала полномасштабного вторжения., но российскую армию нельзя назвать истощенной, поскольку в первой половине 2024 года России удавалось мобилизовать около 900 человек ежедневно.

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