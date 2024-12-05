Когда у России иссякнут ресурсы для наступления: анализ от экс-командующего Сухопутными войсками США

Поток российской нефти в Китай и Индию дает Кремлю возможность продолжать боевые действия некоторое время.

Российское наступление на востоке Украины продолжается, но ресурсы для его поддержки не безграничны.

В своем интервью для "hromadske" военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес рассказал, насколько долго Россия сможет продолжать войну.

Годжес отмечает, что экономика России находится в критическом состоянии из-за санкций, ограничивающих доступ к необходимым компонентам для производства оружия. Несмотря на продолжение производства, нехватка рабочей силы на заводах становится все более ощутимой, ведь многие работники привлекаются в армию.

"Ресурсы россиян не безграничны. Конечно, Россия продолжает производить оружие. Однако из-за санкций россияне не могут получить некоторые компоненты, которые им нужны. Когда я смотрю на российскую экономику, на то, в каком ужасном состоянии рубль, то должен констатировать, что в России есть много проблем. Впрочем, я не знаю, сколько еще они смогут продолжать эту войну. – отметил Годжес.

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Он подчеркивает, что продолжительность войны зависит и от внешних факторов. Если Запад не остановит поток российской нефти в Китай и Индию, это позволит Кремлю продолжать боевые действия определенный час. Однако поддерживать такую ​​интенсивность войны долго невозможно.

"Единственное преимущество, которое имеет Россия — это большое количество людей. Вот почему так важно, чтобы Украина имела возможность поражать штабы, артиллерию и логистику России в глубоком тылу", — добавил Годжес.

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По мнению аналитика, Украина нуждается в большем количестве высокоточного дальнобойного оружия. Это позволит ослабить наступательные возможности РФ и снизить ее способность к длительным боевым действиям.

Напомним, в Курской области РФ увеличилось недовольство среди военнослужащих армии КНДР из-за недостаточного объема предоставленной пищи.