Когда у России закончатся деньги на войну: прогноз экспертов на 2026 год

Российские власти планируют потратить на войну в Украине в 2026 году около 210 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, Кремль намерен воевать до конца, но это может оказаться серьезным ударом по экономике страны.

Об этом эксперт рассказал в комментарии "24 Канала".

Проблемы бюджета и дефицит

Эксперт отмечает, что бюджет РФ на 2026 год содержит нереалистичные цифры. Даже в 2025 году страна испытала первый дефицит в 1,2 триллиона рублей, который уже вырос до 3,8 триллиона, а нынешние прогнозы на 2026 год – 5,8–8 триллионов рублей.

Чтобы покрыть такие расходы, Россия вынуждена будет использовать золото-валютные резервы и печатать деньги, что только усугубляет риск гиперинфляции.

Снижение оборонных расходов

Впервые с начала войны РФ планирует уменьшить расходы на национальную оборону до 156 миллиардов долларов по сравнению с более чем 163 миллиардами ранее. С учетом прогнозируемой инфляции это сокращение будет еще более ощутимым.

Иван Усс предупреждает, что деньги России рано или поздно кончатся, и критический момент может наступить уже в 2026 году

Ранее мы писали, что экономические показатели свидетельствуют о системном кризисе в России: сальдированная прибыль предприятий за 8 месяцев 2025 года сократилась на 8,3%, доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23%, а около 165 тысяч компаний уже не способны обслуживать долги.