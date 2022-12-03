Когда удастся вернуться к графикам стабилизационных отключений – в ДТЭК объяснили

Одним из главных условий является то, чтобы Россия не нанесла очередного массированного удара по объектам критической инфраструктуры.

К стабилизационным отключениям электроэнергии по графику можно будет вернуться после увеличения мощностей в энергосистеме.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

"Сейчас главное условие – чтобы не было новых обстрелов, и если их не будет, то я думаю, это вопрос недель, когда будет возможность полностью восстановить ту генерацию, которая была повреждена в результате последнего обстрела на прошлой неделе... Мы сможем вернуться к графикам отключений, когда люди знают, когда свет будет выключен", — сказал он.

Сахарук также отметил, что в Киеве, в частности, сейчас пытаются выключать свет как можно ближе к графикам, но в некоторых районах столицы применяются аварийные отключения, потому что происходит локальная перегрузка сети.

Экстренные отключения света в Украине

Россия 23 ноября нанесла массированный ракетный удар, в частности, атаковав объекты критической инфраструктуры. В настоящее время в Украине применяются экстренные и стабилизационные отключения.

В пятницу, 2 декабря, на левом берегу Киева возникли проблемы, из-за которых отключение электроэнергии в Дарницком и Днепровском районах несколько продолжительнее, чем в остальном городе.

В субботу утром, 3 декабря, в Киеве снова применяли экстренные отключения света.

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