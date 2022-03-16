Когда Украина может пойти в контрнаступление: объясняет военный эксперт

Контрнаступление может быть отложено примерно на неделю.
Контрнаступление может начаться через неделю. Однако все будет зависеть от переговорных процессов.
Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал военный эксперт Олег Жданов.
“Когда политика начинает вмешиваться в войну, война начинает идти немного не по плану. Я думаю, что контрнаступление может быть отложено примерно на неделю. Все зависит от переговорных процессов. Я также не исключаю, что первыми начнут активность российские войска. Если они нацарапают по закромкам и пополнят запасы на несколько тысяч, восстановят боеспособность некоторых батальонных тактических групп, они могут предпринять наступательные действия”, — отметил Олег Жданов.
Он также добавил, что такой сценарий для ВСУ будет наиболее удачным, потому что мы будем в обороне, а оккупанты – в наступлении.
"Для нас это будет даже лучше, потому что мы снова будем в обороне, а они в наступлении, и мы можем продолжить в том же духе, в котором воевали вторую неделю войны, когда мы их разносили везде и всюду", — подчеркнул военный эксперт. .
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