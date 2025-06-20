Когда Украина победит в войне с Россией и как будет выглядеть эта победа — в "Азове" ответили

Когда закончится война в Украине — военный ответил / © ТСН

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Долговременный мир в Украине наступит тогда, когда изменится режим в России или РФ распадется на несколько других государств и уже не будет угрожать нашему государству.

Об этом сказал заместитель командира 12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины Святослав «Калина» Паламарь в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

На вопрос журналиста, есть ли у Украины шансы победить Россию, «Калина» ответил утвердительно.

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«Есть. Мы обязаны сопротивляться. Если бы мы думали о том, что Россия так велика, так мощна, там так много людей, оружия у них и т.д., то зачем было им сопротивляться? Президент мог уехать, отвести войска, поднять руки и никто бы там ни защищался», — сказал он.

Он добавил, что воевать можно и нужно.

«А дальше все зависит от людей, их духа, их креативности, их подходов, ведения боевых действий асимметрично. У нас крутые службы безопасности. Операция „Паутина“ — это учебники истории однозначно», — отметил он.

Когда закончится война

«Не готов сказать, она, наверное, еще будет. Здесь комплекс факторов, комплекс стечения обстоятельств, возможно. Здесь много всего…», — ответил «Калина» на вопрос о финане войны в Украине.

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Он отметил, что долговременный мир наступит, когда изменится режим в России, или когда распадется на несколько других государств. Когда она не будет представлять угрозу для Украины.

«Вот когда она не будет нести угрозу, то я считаю, что мы победили… Может быть, прекращение в огне, могут быть какие-то мирные договоренности — мы, они будут вооружаться, учить армию и тому подобное. Но будет ли это долговременный мир — мир в контексте того, что Россия уже не нападет, возможно только тогда, когда ее в таком формате не будет, в каком она сейчас», — добавил «Калина».

Тем временем армия РФ оккупировала населенный пункт в Донецкой области. Россияне захватили село Шевченко Первое и продвинулись вблизи еще двух населенных пунктов.

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