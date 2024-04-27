Когда Украина получит истребители F-16: военный эксперт назвал главное условие

Американские истребители уже могли бы быть в Украине, если бы аэродромная инфраструктура имела надлежащую систему ПВО.
По словам военного эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, американские истребители F-16 появятся в Украине только при наличии надлежащей защиты аэродромной инфраструктуры.
Такое мнение он высказал в эфире Radio NV.
"Только тогда, когда у нас будет постоянная система ПВО, только в этом случае. Я думаю, мы могли бы их уже видеть, в принципе, аэродромная инфраструктура к этому готовилась ускоренно, где-то в три-четыре раза быстрее наши Воздушные силы и технический персонал оснащают аэродромы, потому что прием [на вооружение – ред.] F-16 – иногда дело нескольких лет", – подчеркнул эксперт.
Александр Мусиенко напомнил, что по словам Владимира Зеленского, Украина продержится без помощи США максимум до марта-апреля, в частности из-за нехватки ракет ПВО. И об этом президент проинформировал спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.
"Кто нам даст самолеты при таких условиях, если нам не хватает ПВО прикрыть некоторые объекты? Соответственно, сейчас задача будет в частности нарастить прикрытие стратегических объектов, таких как аэродромы. После того, когда будет гарантирована защита, прикрытие, тогда я думаю, что и появятся F-16. С нашей стороны, подготовка к этому продолжается и очень быстро и интенсивно", – пояснил Мусиенко.
Напомним, Александр Мусиенко рассказал, какие основные цели смогут достичь ВСУ благодаря помощи от США.
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