Когда Украина получит ракеты GLSDB: в Bloomberg назвали термины

В новый пакет помощи для Украины также войдут противопехотные мины Claymore

США выделят Украине новый пакет помощи. В него войдут высокоточные дальнобойные ракеты GLSDB производства Boeing на сумму до 200 миллионов долларов.

Об этом информируют собеседники Bloomberg.

Как передает издание, ракеты сейчас только по заказу у производителя. В Украине они могут появиться через девять месяцев после заключения контракта.

Боевая часть боеприпаса предназначена для поражения укрепленных целей до 150 км и может пробить до метра железобетона. Кроме того, они совмещают авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS и армейской ракетой.

Также в США представили 250-фунтовую бомбу малого диаметра с GPS-наводкой в 2006 году. Особенность оружия состоит в том, что после запуска из установки HIMARS бомба отделяется от ракеты в полете, раскрывая мини-крылья, и летит к своей цели, определенной по GPS.

Известно, что новый пакет также войдут противопехотные мины Claymore, 155-мм снаряды Excalibur с GPS-наведением, оборудование поддержки ракет Patriot и переносные ракетные установки Mk 153.

Напомним, что дальнобойное оружие предоставленное США позволит с контролируемой Украиной территории поражать цели к побережью Азовского моря.

В то же время Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западное оружие не будет вовлечено в атаки на территорию России.