Когда Украина получит Tomahawk: эксперт спрогнозировал время

Tomahawk существенно усилят дальнобойные способности ВСУ / © Associated Press

Украина, в конце концов, получит от США ракеты Tomahawk. Произойдет это, скорее всего, к Новому году.

Такую надежду выразил военный аналитик Алексей Гетман в эфире «Украинского радио».

Гетман не исключил, что украинцы могут узнать, что США предоставили ракеты Tomahawk уже когда их начнут использовать на практике украинские защитники.

Он вспомнил, как было с комплексами «Петриот», когда все вообще узнали, что комплексы в Украине, когда они сбили первую цель. Гетман добавил, что он считает это верным, поскольку так и должно быть во время войны.

«Поэтому надеемся, что это решение уже принято и что в ближайшие месяцы до нового года эти ракеты должны быть уже у нас. Надеемся», — добавил военный аналитик.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил готовность отправить Украине ракеты Tomahawk, если Россия продолжит войну против Украины.

Между тем, предоставление Украине ракет «Томагавк» вызывает у Москвы беспокойство.