Когда Украина сможет перехватить инициативу на фронте: военный эксперт дал ответ

Мы не сможем отвергнуть российскую авиацию, пока у нас не будет F-16. А они нам должны поступить к июлю. Это два месяца как раз.

Об этом в эфире "1+1" заявил военный эксперт Михаил Самусь, комментируя наступление критической фазы войны, о которой говорил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк.

"Окно возможностей, можно считать, – полтора месяца. Но сегодня была информация, что F-16 поступят к июлю. Это два месяца как раз. То есть пока у нас не будет F-16, мы снова не сможем отбросить российскую авиацию, Су-34, которые бросают КАБы, ФАБы. Это значит, что даже если у нас будет достаточно боеприпасов, все равно КАБы, ФАБы будут лететь на головы украинских войск, и это плохо – потому что на самом деле, как только у нас будет достаточно боеприпасов, достаточно систем ПВО, будем надеяться, F-16, то у нас будет возможность перехватить инициативу и тогда уже самим планировать определенные контрнаступательные действия. Я не скажу "операции", но "действия" – можно", – отметил Самусь.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк заявил, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца. Поскольку американская помощь только начинает поступать на линию фронта, командование российской оккупационной армии усиливает давление, чтобы изнурить недостаточно обеспеченные украинские войска.

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