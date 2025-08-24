ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
396
Время на прочтение
1 мин

Когда Украина сможет вернуть все оккупированные территории: объяснение разведчика

Военный считает, что украинские земли вернутся под контроль, когда в России начнется процесс распада.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Когда Украина сможет вернуть все оккупированные территории: объяснение разведчика

© Associated Press

Кремль добровольно не отдаст аннексированные земли, но есть сценарий, при котором Украина все же сможет вернуться к границам 1991 года.

Такое мнение высказал разведчик спецподразделения «Тимура», ГУР МО Украины с позывным «Пика», пишет «24 Канал».

Боец отметил, что сценарий, где Россия возвращает Украине земли, малореалистичен. И все же с возвращением оккупированных территорий он видит победу Украины.

«Есть второй вариант, он более реалистичен — это распад России изнутри. После этого произойдет возврат земель. Пусть они (россияне — ред.) договорятся с нашей властью, чтобы восстановить территорию Украины. Я думаю это обязательно. Они должны восстановить все, отстроить все города и села», — отметил военный.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории, когда РФ будет слабой.

«Суверенитет нарушила Россия, и поэтому в момент, когда Россия будет слабой, а она будет, безусловно, в этот момент все вернется», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина не будет торговать своими территориями в обмен на мир, как того требует российская сторона.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie