Когда Украина сможет вернуть все оккупированные территории: объяснение разведчика

Кремль добровольно не отдаст аннексированные земли, но есть сценарий, при котором Украина все же сможет вернуться к границам 1991 года.

Такое мнение высказал разведчик спецподразделения «Тимура», ГУР МО Украины с позывным «Пика», пишет «24 Канал».

Боец отметил, что сценарий, где Россия возвращает Украине земли, малореалистичен. И все же с возвращением оккупированных территорий он видит победу Украины.

«Есть второй вариант, он более реалистичен — это распад России изнутри. После этого произойдет возврат земель. Пусть они (россияне — ред.) договорятся с нашей властью, чтобы восстановить территорию Украины. Я думаю это обязательно. Они должны восстановить все, отстроить все города и села», — отметил военный.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории, когда РФ будет слабой.

«Суверенитет нарушила Россия, и поэтому в момент, когда Россия будет слабой, а она будет, безусловно, в этот момент все вернется», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина не будет торговать своими территориями в обмен на мир, как того требует российская сторона.