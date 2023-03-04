Когда Украина устроит контрнаступление: ветеран войны назвал конкретные месяцы

Пока что украинские защитники изматывают силы врага и ждут необходимые оружие с техникой.

Пойти в контрнаступление ВСУ смогут, когда в Украину начнет прибывать западная техника, а сейчас защитники обескровливают врага на фронте.

Такое мнение военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман выразил в эфире "24 канала".

Аналитик сообщил, что на сегодняшний день возможно совсем небольшое продвижение российских оккупантов на определенных участках фронта.

По данным Гетьмана, возле Кременной сосредоточено до 120 тыс. российских военных, до 2000 единиц тяжелой техники и до 700 стволов артиллерии. Такое же количество захватчиков находится и возле Угледара.

Майор запаса отметил, что в то же время под Бахмутом участие в боях принимает несколько меньше российская группировка.

"Пробиться в Изюм, Лиман и Славянск они (оккупанты – ред.) пока не могут. Мы там держим оборону. Я не говорю, что лучше, чем в Бахмуте. В Бахмуте мы там многое сделали. Но почему-то там у них (врага – ред.) не получается. Почему? Может, местность, наши позиции, которые мы занимаем, более удобны, может, они еще не бросили весь резерв и смотрят, что происходит непосредственно под Бахмутом, а потом уже усилят какие-то наступательные действия возле Кременной или Угледара. Посмотрим", – рассказал военный аналитик.

Он также заверил, что Генштаб ВСУ и военное руководство были готовы к такому развитию событий и предупреждали, что на некоторых участках фронта возможно незначительное продвижение противника.

"Это не нужно воспринимать как поражение, это нужно воспринимать как тактическую, активную оборону, изматывание врага, чтобы обескровливать его силы. И потом, когда мы будем полностью готовы, в том числе и поставки той техники, которую мы ожидаем, тогда где-то за месяц, за два – апрель, скорее всего, май – мы уже будем готовы к нашим контрнаступательным действиям”, – прогнозирует Гетьман.

Напомним, накануне экс-советник ОП Алексей Арестович выразил убеждение, что в Украине все готово для контрнаступления и командование ожидает лишь хорошую погоду. По мнению аналитика, контрнаступление ВСУ может стартовать в середине апреля.

Такое мнение разделяет и военный эксперт Олег Жданов. Он предполагает готовность войска к контрнаступлению в конце апреля-начале мая.

По мнению военнослужащего ВСУ Евгения Карася, направлением весеннего контрнаступления ВСУ будут Мелитополь и Бердянск, освобождение которых позволит деоккупировать Крым.

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