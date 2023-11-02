Когда Украина впервые ударила по Крыму ракетами ATACMS: Залужный назвал дату

Украина впервые нанесла удар по оккупированному Крыму американскими ракетами большой дальности ATACMS 30 октября.

Об этом пишет The Economist, цитируя слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Он также заявил, что Крым, по его мнению, остается самым уязвимым местом диктатора Владимира Путина. Оккупированный украинский полуостров является стержнем проекта Путина по восстановлению империи, а его легитимность основывается на возвращении его в Россию.

Как пишет The Economist, за последние несколько месяцев Украина перенесла войну на полуостров, который Путин оккупировал в 2014 году и остается критически важным для логистики его войны.

"Он должен знать, что это часть Украины и что там идет война", — сказал Залужный.

Напомним, 17 августа Украина запустила ракеты ATACMS по российским целям. Это стало первым случаем, когда оружие, предоставленное США, было применено в Украине.

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