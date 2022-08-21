Когда Украина выйдет на границы 91-го года и как закончить войну — Жданов

Когда Вооруженные силы задвинут россиян за границы Украины, то они смогут обстреливать нашу территорию, а наши войска не стреляют по территории за пределами наших границ.
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, это безысходная ситуация, и есть ли решение.
Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
Конечно же решение всегда есть. Мы были в с вами в этой ситуации в течение 8 лет. Вспомните Минские договоренности, линию разграничения, стояние наших и российских войск с двух сторон этой линии. Мы постоянно предлагали инициативы в плане перемирия, прекращения огня. Мы даже делали прекращение огня в одностороннем порядке, а российские войска обстреливали нашу территорию наших позиций. Тоже самое может наблюдаться здесь", — сказал он.
По его словам, есть несколько вариантов решения этих вопросов. К примеру, дипломатический вариант, Украина может призвать миротворческие силы.
"Вариант второй. Если же ООН будет не в состоянии решить этот вопрос. Мы можем создать международную коалицию, которая из третьих стран, не участников конфликта, выделит войска и поставит их между нами. И если Российская Федерация выстрелит в такого солдата, эти страны автоматически вступят в войну. А ООН должна будет в этом случае применить санкции к России, как к стране, не выполняющей норму международного права касательно правил и норм ведения войны", — говорит Жданов.
Третий вариант, это огневое воздействие – "ответка".
"Ведение ответного огня, а иногда даже огня на упреждение, когда батарея или САУ противника выдвигается на линию огня, можно дать предупредительный выстрел, а можно ее и уничтожить. Это силовой вариант", — рассказал эксперт.
Олег Жданов говорит, что тоже могут быть комбинации этих вариантов.
"Наша главная задач на сегодня – достичь наших границ 1991 года, выйти на государственную границу. Дальше уже будем решать ситуацию по мере того, как она будет развиваться", — резюмировал эксперт.
Напомним, Жданов проанализировал варианты освобождения юго-востока Украины.
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