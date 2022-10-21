Когда Украина значительно усилит воздушную оборону от враждебных целей: Резников порадовался хорошим прогнозом

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что через несколько месяцев Украина существенно усилит воздушную оборону.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Даже самые современные системы мира не гарантируют стопроцентную защиту неба, даже в Соединенных Штатах. Высокий процент, когда они достигают хотя бы 80% защиты – это считается очень высокий уровень. Хочу сказать, что наши современные Воздушные силы, системы ПВО и защиты неба — они уже на сегодняшний день примерно 60% сбивают воздушные цели, которые несут угрозу и смерть. Это касается крылатых, баллистических ракет и так далее. А по дронам эффективность гораздо выше", — сказал украинский министр.

Резников отметил, что в первую очередь защищают объекты критической инфраструктуры, затем – населенные пункты.

"Конечно, каждый новый элемент – это возможность защитить сначала объекты критической инфраструктуры, потом населенные пункты и прочее. Потому что у нас большая страна. Поэтому есть, что защищать. Поэтому будем двигаться для того, чтобы процент рос. Я думаю, что через пару месяцев мы достаточно значительно усилим нашу воздушную оборону", — добавил он.

Работа украинской ПВО по дронам-камикадзе

Россия в последнее время атакует украинские города закупившими из Ирана иранскими дронами-камикадзе. Впрочем, украинская армия научилась быстро сбивать враждебные цели. Как проинформировали в Воздушных силах, за последние две недели украинским военным удалось сбить 85% иранских дронов "Shahed-136".

Спикер Воздушных сил добавил, что сбитие "шахидов" с автоматического оружия малоэффективно. Более того — в густонаселенных местах это еще и опасно.

Также, как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на официальные украинские источники, силы ликвидировали 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных запускать дроны-камикадзе. Иранские инструкторы "непосредственно отслеживают запуски беспилотников по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе".

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