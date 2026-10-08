Когда украинская баллистика ударит по Москве: эксперт назвал возможные сроки

Когда украинская баллистика ударит по Москве / © ТСН

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Украинские баллистические ракеты, которые будут способны поражать цели в Москве, могут появиться на вооружении ориентировочно в середине 2027 года. Но реализация этих терминов зависит от того, будет ли враг препятствовать ракетной программе Украины.

Об этом заявил авиационный эксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, пишет «Униан».

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Украинская баллистика может достать до Москвы в середине 2027 года

По мнению Романенко, у Украины будет перспектива баллистических ударов по Москве только с середины 2027 года.

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«Появится баллистика — будем наносить удары по Москве, но это перспектива, скажем, середины следующего года».

Он добавил, что наличие собственных баллистических ракет позволит Силам обороны Украины существенно легче преодолевать эшелонированную ПВО Москвы. По его оценке, ключевой вражеский комплекс ПВО С-400 демонстрирует ограниченную эффективность при перехвате баллистических ракет.

«С-400 на грани, да, PAC-1/PAC-2. То есть, поражение „hit-to-kill“ там не предусмотрено. Возможно, они и сбивают наши ракеты, но боевые части все равно попадают на Москву», — добавил Романенко.

В то же время, аналитик обратил внимание на критические риски для оборонно-промышленного комплекса Украины, ведь предприятия вынуждены работать под постоянным огнем врага. Романенко отметил, что хотя в последних сведениях об отражении массированной воздушной атаки РФ не раскрывалось количество выпущенных баллистических ракет, значительная их часть, вероятно, была направлена именно на украинские производственные мощности.

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Поэтому любые прогнозы о готовности ракетного оружия условны и оправдаются только при благоприятных обстоятельствах.

«А если не будет? А если выведут из строя рядом электрическую станцию? Например, не сам объект, а электрическую станцию, заживляющую завод».

Чтобы обезопасить процесс, Романенко считает необходимым максимально переносить изготовление за границу — в такие государства, как Великобритания или Германия.

Какие украинские ракеты уже летели по РФ

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал о новой украинской баллистической ракете FP-7, которую уже применяли по РФ. По его словам, она намного дешевле аналога американской системы ATACMS.

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Ракета имеет дальность поражения около 250 км, боевую часть весом около 200 кг и погрешность попадания до 15 метров, что делает ее эффективным инструментом для действий на оперативной глубине.

FP-7 должна усилить удары по российским тылам и прифронтовым районам. Она направлена на уничтожение командных пунктов, логистических центров и глубоко зарытых складов боеприпасов, которые сложно поразить беспилотниками.

Скоро будут применять дальнобойную FP-9

Напомним, Украина ожидает завершения разработки новой дальнобойной ракеты FP-9 от компании Fire Point уже этой осенью. По словам президента Владимира Зеленского, она будет иметь дальность, достаточную для поражения целей в Москве.

Это объявление произошло на фоне сообщений о первом боевом применении украинской баллистической ракеты FP-7 с дальностью около 250 км.

Зеленский отметил важность ускорить разработку FP-9, особенно из-за новых российских атак и гибридных операций в Европе, призванных запугать европейцев и уменьшить поддержку Украины.

Ускорят ли конец войны ракетные удары по Москве

Военный аналитик Александр Мусиенко и военный блоггер Сергей Мисюра проанализировали потенциальное влияние украинских ударов по Москве на ход войны. Эксперты отмечают, что атаки на российскую столицу неизбежны, поскольку там сосредоточены важные командные пункты, центры связи, объекты ВПК, топливная инфраструктура, а сами удары являются важной частью психологического давления на российские элиты и население.

Несмотря на высокую плотность российской ПВО, сформированную в три кольца защиты, ее можно пробить благодаря комбинированным атакам ракет, реактивных БпЛА и дронов-приманок. Для истощения систем обороны врага необходимо систематически перегружать их сотнями средств поражения и уничтожать радары.

По мнению Мусиенко, перелом в войне или создание благоприятных условий для переговоров «с позиции силы» возможны через углубление социального напряжения: если регионы РФ страдают от отмены льгот и дефицита топлива, Москва остается в привилегированном положении. Постоянные атаки на столицу способны заставить россиян ощутить последствия войны, тогда как масштабный одновременный удар около 100 ракет мог бы повлечь за собой катастрофические последствия для врага.

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