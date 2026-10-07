Когда украинцам готовиться к 16 часам без света: эксперт назвал самый опасный сценарий

Энергетика Украины (иллюстративное фото) / © Associated Press

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В Украине продолжительность отключений электроэнергии может возрасти до 15–16 часов в сутки, если Россия продолжит системно атаковать объекты генерации и энергетическую инфраструктуру.

Об этом заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире “Ранок.Live“

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По его словам, критический сценарий возможен уже в ближайшие дни, если интенсивность российских ударов сохранится.

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«Если враг продолжит такие системные обстрелы наших энергетических объектов, как сегодня и раньше, то в ближайшие дни мы можем иметь сверхкритические отключения. Это может быть и 15 и 16 часов без стабильного электроснабжения. Но это если обстрелы будут продолжаться, в частности, по объектам генерации», — сказал Игнатьев.

В то же время, ситуацию с магистральными сетями «Укрэнерго», отвечающими за передачу электроэнергии, эксперт назвал относительно стабильной. По его оценке, российские удары пока не позволили противнику достичь поставленных целей на этом направлении.

Тем не менее, все большей проблемой становятся атаки на локальные линии электропередач и их опоры. Игнатьев рассказал, что для этого россияне используют беспилотники со специальными режущими элементами.

Последствия подобных атак уже можно увидеть в Киеве. По словам эксперта, повреждена одна из опор энергосети в районе моста Метро.

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«Мы это видим, когда проезжаем по мосту Метро, — там была срезана часть опоры облэнерго. А это очень важные опоры, это коннекторы между левым и правым берегом», — объяснил Игнатьев.

Он добавил, что из-за повреждений линий уже наблюдается провисание проводов, а ситуация осложняется ограничениями безопасности.

Таким образом, риск длительных отключений будет зависеть прежде всего от того, продолжит ли Россия массированные удары по генерации и локальной энергетической инфраструктуре.

Отключения света в Украине — последние новости

Напомним, 7 октября по указанию НЭК «Укрэнерго» в части областей Украины в течение всех суток будут действовать ограничения электроснабжения. Причиной послужили последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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Графики отключений были введены в ряде регионов. Их продолжительность и объем ограничений определяют в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Накануне, 6 октября, стабилизационные отключения по графику начали действовать и в Киеве. Соответствующую команду также предоставило Укрэнерго. В тот же день почасовые отключения применяли и в части других областей Украины – с 15:00 до конца суток.

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