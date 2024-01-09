Когда в РФ состоится еще одна волна мобилизации: российский оппозиционер назвал срок

Андрей Сидельников обратил внимание, что в указе Путина говорилось о мобилизации 1 млн человек. Но такое количество оккупанты пока не набрали.

В России третью волну мобилизации могут провести после 17 марта то есть после так называемых президентских "выборов".

Об этом заявил российский оппозиционный политик Андрей Сидельников, передает FREEДОМ.

Он обратил внимание, что в указе Путина говорилось о мобилизации 1 млн человек. Но такое количество оккупанты пока не набрали.

"Порядка 350-450 тыс. граждан РФ будет мобилизовано в российскую армию в марте 2024 года. Набор пройдет в соответствии с указом Путина набрать миллион солдат в ВС РФ. Еще огромное количество времени. Разговоры о 20 млн, 1 млн – ну пусть попробуют. Уже больше года действует указ Путина – а выполнить его они не могут и признавать этого не хотят", – утверждает Сидельников.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что мобилизация в РФ и не прекращалась: ежемесячно там мобилизуют от 20 до 22 тысяч человек.

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