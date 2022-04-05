Когда в России могут закончиться ресурсы для наступления на Украину: Арестович дал ответ

На этом этапе враг остановлен по многим направлениям, поэтому все усилия он перебросил на Мариуполь и зону ООС.

Наступательные ресурсы России могут закончиться уже через две недели. На этом этапе враг остановлен по многим направлениям, поэтому все усилия он перебросил на Мариуполь и зону ООС.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в эфире национального телемарафона 5 апреля.

Арестович отметил, что РФ сейчас перебрасывает последние подразделения с Дальнего Востока. На дальнейшее подкрепление сил оккупантов Москва не имеет ресурсов.

"Я думаю, что мы, безусловно, уже одержали стратегическую победу. Мы можем сказать следующее: сейчас они пытаются взять Мариуполь и совершать какие-то происки в зоне ОСС, а наступали они по всей Украине, с севера на юг. Это значит, что в ближайшие две недели они закончатся окончательно. Они перебрасывают последние части с Дальнего Востока и все, больше у них ничего нет", – рассказал он.

По словам Арестовича, российским оккупантам придется сдаться и признать поражение, или же пойти на заключение мирного соглашения. Однако сейчас президент РФ Путин будет пытаться "выдавить" больше выгоды для себя. Впрочем, Арестович заверил, что каким бы ни было это соглашение, его условия будет диктовать Украина.

"Из этого есть только два выхода: мирное ли соглашение, или они сдаются на месте не в состоянии продолжить наступление. Для нас это выгодная ситуация, потому что имеем преимущества: это наша земля, за нас работает народ, на нас будет работать природа, погода и так далее. Но чтобы реализовать это преимущество, нам понадобится месяц, не меньше. Активная фаза должна закончиться где-то к середине апреля, а дальше партизанка, и мы убьем всех, кто здесь останется, если они не пойдут на мирное соглашение", — отметил советник. главы офиса президента.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что необходимо сделать западным лидерам для прекращения войны в Украине. Он назвал шаги, которые разрушат российскую экономику. "Нужно наконец-то понять, что нефтяное эмбарго, а также санкции против российских банков — это тот шаг, который необходим для прекращения войны в Украине. Потому что это разрушит российскую экономику", — подчеркнул руководитель Офиса президента.

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