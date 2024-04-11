Когда в США одобрят пакет помощи для Украины: спикер Палаты представителей ответил

Среди конгрессменов США продолжается дискуссия по поводу формата будущего пакета военной помощи Украине.

Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон на пресс-конференции по возвращении Палаты к работе после перерыва, пишет "Голос Америки".

"По пакету о дополнительном финансировании, члены Палаты представителей продолжают активно обсуждать наши варианты дальнейших действий. Как вы знаете, на этот счет существует много разных идей. Это очень сложный вопрос в очень сложное время. Время истекает, и все здесь чувствуют неотложность этого. Но необходимо достичь консенсуса по этому вопросу. И это то, над чем мы работаем", — сказал Джонсон.

Ранее стало известно, что голосование в Палате представителей США по помощи Украине состоится не раньше середины апреля, а, возможно, и позже. Спикер Майк Джонсон все еще ищет способы смягчения оппозиции со стороны республиканцев.

Военная помощь США для Украины иссякла еще в конце 2023 года. В октябре прошлого года Джо Байден подал в Конгресс запрос на выделение 106 миллиардов долларов, из которых более 61 миллиарда долларов предусматривается для Украины, в основном для закупки оружия у США.

Остальные средства из пакета предусматривались для Израиля, помощи Азиатско-Тихоокеанскому региону, гуманитарных мероприятий в секторе Газа и т. д. Впрочем, запрос не одобрили из-за политических споров.

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