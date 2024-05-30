Когда в Украине могут появиться F-16: военный эксперт указал на важный знак

Самолеты F-16, которые Украина должна получить, является самым действенным способом изменить ход войны.

Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в комментарии "24 Каналу".

"Есть некоторые пассивные признаки, что F-16 должны появиться в Украине. Я вижу их в том, что шведы объявили об огромном пакете помощи, где появились два уникальных класса оружия: Saab 340 – станция радиотехнической разведки (турбовинтовой самолет) ред.) и ракеты Rb 99. Кроме этого, F-16 могут брать на борт ракету AGM-158 JASSM — расстоянием до 900 километров. И это действительно может быть переворотом, даже аэродром в Энгельсе можно будет превратить в пепел", — подчеркнул Черник.

Напомним, Украина получит 16-й пакет военной помощи от Швеции, в состав которого войдут самолеты дальней радиолокационной слежки (ДРЛС). Благодаря оборудованию, установленному на самолетах, ВСУ смогут видеть вражеские цели на воде и в воздухе на более далеком расстоянии. О содержимом нового пакета помощи объявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

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