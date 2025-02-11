Когда в Украине появятся электронные очереди на ВВК: в ОП рассказали детали

Нововведение поможет уменьшить очереди и обеспечить быстрый доступ к услугам ВВК.

Военно-врачебные комиссии введут электронные очереди, чтобы снизить нагрузку на систему.

Об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук в Telegram.

"Вскоре ВВК начнут применять электронные очереди. Пока в тестовом режиме. На этой неделе планирую посетить несколько ВВК, чтобы лично пообщаться с людьми", — анонсировала она изменения.

По ее словам, цель нововведения значительно уменьшить очереди и ускорить процесс.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 28 февраля в Украине все выводы о пригодности к военной службе будут выдаваться только в цифровом формате.

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