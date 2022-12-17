Когда в Украине закончится война: генерал ВСУ назвал срок, который приятно удивит

Также в ВСУ надеются, что Украина скоро одержит победу.

В Вооруженных силах надеются, что Украина вернет все оккупированные Россией территории, включая Донбасс и Крым, в следующем году.

Об этом сообщил командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью британскому каналу Sky News.

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"Когда-то я обязательно напишу мемуары, – ответил он с улыбкой на вопрос о военных спецоперациях в Украине. – Я расскажу правду о том, что произошло. Сегодня я не могу говорить лишнего, чтобы не испортить будущее ".

Он подчеркнул, что в плане по деоккупации Украины обязательно возвращение Крыма.

"Крым – это обязательно – это лишь вопрос времени. Мы вернем каждый квадратный сантиметр нашей территории. Хотелось бы решить все вопросы в этом году. Но я верю, что в следующем году мы все доведем до логического завершения ", – сказал Кавольчук.

На вопрос журналистки о приблизительном "графике победы, он выразил надежду, что это произойдет в скором времени".

Когда закончится война: прогнозы

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что Путина "свергнет с трона" его близкое окружение после того, как убедится, что диктатор окончательно проиграл войну. Это может произойти скоро.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула предполагает, что война России против Украины может завершиться в марте 2023 года.

Сам же Путин заявил, что война в Украине может затянуться. Впрочем, эксперты объясняют его слова тем, что глава Кремля блефует и хочет договориться с Западом.

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