Когда в Украине закончится война: известный мольфар дал неутешительный прогноз

В Украине скоро могут завершиться активные боевые действия, однако полного прекращения войны пока не стоит ожидать.

Об этом сообщил мольфар Макс Гордеев, пишет УНИАН.

По его данным, скорее всего, активные боевые действия могут завершиться к октябрю 2024 года, но стабильный мир будет установлен только после значительных политических перемен в России.

"Вижу, что международное сообщество будет и дальше оказывать давление, что приведет к ослаблению военного потенциала России. Этот процесс будет долгим и потребует значительных усилий со стороны Украины и ее союзников. После окончания активных боевых действий начнутся сложные переговоры о восстановлении и реинтеграции оккупированных территорий, что тоже займет время", — сказал мольфар.

Что предвещали Ванга и Нострадамус об окончании войны в Украине – читайте в новости.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а только как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.